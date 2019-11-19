رياضة | تكتيك حسام البدري... عقم هجومي وضعف دفاعي أبرز سلبيات المنتخب



تعادل منتخب مصر بقيادة مدربه حسام البدري مع منتخب جزر القمر بنتيجة سلبية في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الأخير ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في التصفيات المؤهلة

لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقبلة في الكاميرون 2021.

وتعد هذة هي المباراة الثانية لمدرب النادي الأهلي السابق مع منتخب مصر بشكل رسمي، حيث تعادل في المباراة الأولى أيضاً مع منتخب كينيا بنتيجة هدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت على ملعب برج العرب بالإسكندرية. Advertisements

ولم يستقر البدري على تشكيل المنتخب الأساسي حتى الآن بشكل كبير وأيضا على التكتيك الذي سيخوض به المباريات، حيث ظهرت المثير من السلبيات للمنتخب خلال المباراتين الماضيتين، وكانت ابزر تلك السلبيات العقم الهجومي حيث أحرز المنتخب مع البدري خلال 4 مباريات رسمية وودية 3 أهداف فقط بمعدل اقل من هدف في المباراة الواحدة.

بينما ظهر ضعف كبير على المستوى الدفاعي بالرغم من الحفاظ على نظافة الشباك ثلاث مرات من الاربع مباريات إلا أن المنافسين ساعدوا المنتخب على ذلك بضعف مستواهم، ولكن في المباريات الرسمية تهددت شباك محمد الشناوي بشكل كبير خاصة في مباراة جزر القمر مساء الأمس بعد التصدي للعديد من الهجمات وإضاعة المنافس فرص سهلة خلال اللقاء.

ويلعب البدري بمحمود عبد المنعم كهربا كمهاجم صريح خلال المباراتين الماضيتين، مما أظهر ضعف امكانيات اللاعب في هذا المركز بالرغم من تسجيله لهدف إلا أن لاعب افيس البرتغالي تظهر إمكانياته بشكل أكبر في الجانب الأيسر عندما يلعب جناح ليستطيع المرور بمهاراته الفردية وان يأتي من الخلف بسرعته، وأيضاً هذا ما قد يؤثر على بعض الأفراد مثل محمود حسن تريزيجيه لاعب استون فيلا والذي يلعب في ذلك المركز وأيضا رمضان صبحي المتوقع انضمامه بعد انتهاء فترة للمنتخب الأولى في بطولة أفريقيا الحالية.

ولكن هناك بعض العناصر التي سيعتمد عليها حسام البدري بشكل كبير مثل الحارس محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي والذي انقذ المنتخب من هزيمتين محققتين أمام كينيا وجزر القمر مع قلبي الدفاع محمود علاء وأحمد حجازي وطارق حامد لاعب نادي الزمالك.