رياضة | ريال مدريد يستهدف التعاقد مع نجم ليفربول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يستهدف التعاقد مع نجم ليفربول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعى ريال مدريد الإسباني برئاسة فلورنتينو بريز، لتدعيم خط الدفاع بالنسبة للفريق الأول لكرة القدم، عن طريق التعاقد مع صفقة مدوية خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت تقارير صحفية اليوم، إلى أن الهولندي فان دايك مدافع ليفربول الإنجليزي، بات من ضمن أولويات الميرنجي للحصول على خدماته للإرتقاء بالمستوى الدفاعي.

وأوضحت التقارير، أن ريال مدريد سيجد صعوبة بالغة في التعاقد مع فان دايك وقد تصل للمستحيله من أجل الظفر به، في ظل إرتفاع مستواه وتمسك الألماني يورجن كلوب المدير الفني، بخدماته وعدم وجود النية لرحيله بالوقت الحالي.

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وقالت "دياريو جول الإسبانية" إن فلورنتينو بيريز يدرس عرض مبلغ 120 مليون يورو وأحد اللاعبين، من أجل إغراء مسؤولو الريدز بالتخلي عن فان دايك لفريق العاصمة الإسبانية.

وتابعت الإذاعة، أن كل من "إيسكو ، وماركو أسينسيو ، وجاريث بيل ، ولوكا مودريتش" سيتم المفاضلة بينهم لعرض أحدهم على إدارة ليفربول، للتعاقد معه وتسهيل إنتقال فان دايك مع بداية الموسم الجديد.

وينتهي عقد الهولندي فان دايك مع ليفربول الإنجليزي، عام 2023 ، حيث يرفض يورجن كلوب رحيله بالوقت الحالي، بإعتباره المدافع الأفضل بالنسبة له ويعتمد عليه بشكل أساسي خلال المباريات.