رياضة | موعد مباراة المغرب وبوروندى اليوم الثلاثاء 19/11/2019 بتصفيات أمم إفريقيا2021 والقنوات الناقلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة المغرب وبوروندى اليوم الثلاثاء 19/11/2019 بتصفيات أمم إفريقيا2021 والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخوض المنتخب المغربي ، مواجهة صعبة عندما يصتطدم بمنتخب بوروندى ضمن مباريات الجولة الثانيه من تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون، فى مباراة يسعى فيها أسوط الأطلسي للفوز بالثلاث نقاط الأولى لهم بالمجموعه، بعد التعادل خلال المباراة السابقة.

موعد مباراة المغرب وبوروندى بتصفيات كأس الأمم الإفريقية والقنوات الناقلة لها

وقام مباراة المغرب وبوروندي على ملعب رواجاسور فى تمام الساعه الثالثه عصرا بتوقيت القاهرة والرابعه عصرا بتوقيت السعودية والخامسة مساءا بتوقيت الإمارات والثانيه عصرا بتوقيت جرينتش،يذاع اللقاء عبر قناة beIN Sport HD 1 الناقل الحصري لمباريات التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا.

التشكيل المتوقع لمنتخب المغرب أمام بوروندى

حراسة المرمى : ياسين بونو

خط الدفاع : نصير مزراوى، يونس عبدالحميد، رومان سايس، أشرف حكيمي

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خط الوسط : سفيان مرابط، نور الدين مرابط، عادل تعرابت، سليم، حكيم زياش

خط الهجوم : يوسف النصيري

ترتيب المجموعة قبل مباراة منتخب المغرب وبوروندى بتصفيات كأس الأمم الإفريقية

إفريقيا الوسطى ثلاث نقاط

المغرب نقطة

موريتانيا نقطة.

بوروندى بلا نقاط.