رياضة | شبح المنتخب الأولمبي يطارد حسام البدري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شبح المنتخب الأولمبي يطارد حسام البدري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق منتخب مصر الأول لكرة القدم نتيجة مخيبة بالتعادل خارج قواعده مع منتخب جزر القمر في الجولة الثانية من المجموعة السابعة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2021 والمقرر إقامتها في الكاميرون.

وواصل منتخب مصر آداؤه المخزي رفقة المدير الفني للفريق حسام البدري منذ توليه المهمة منذ أشهر معدودة.

آداء باهت وإنتقادات لاذعة

منذ قرار إتحاد الكرة بتعيين حسام البدري مديراً فنياً للفريق وتنهال الإنتقادات على إختيار البدري للمهمة، لا سيما وأنه كان مبتعداً عن العمل الفني لأكثر من عام عقب تركه النادي الأهلى في منتصف عام 2018.

وأجج تلك الإنتقادات الآداء الشاحب الذي ظهر به الفريق خلال أربع مباريات تحت قيادة البدري بواقع وديتين مع بوتسوانا وليبريا، ومبارتين رسميتين في تصفيات أمم أفريقيا مع كينيا وجزر القمر إنتهتا بالتعادل.

المنتخب الأوليمبي كابوس يطارد البدري

ويعد أهم أسباب إنتقاد إختيار البدري للمهمة، هي تجربة المنتخب الأوليمبي الفاشلة في عام 2015.

ويعد فشل البدري في هذه التجربة على مستوى المنتخبات شبحاً قد يهدد بسيناريو مماثل في المنتخب الأول.

تجربة البدري مع المنتخب الأوليمبي

تولى البدري قيادة المنتخب الأوليمبي في بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاماً عام 2015 في السنغال.

Advertisements

وحقق البدري مع المنتخب نتائج مخيبة وآدائاً مزريا، رغم إمتلاكه مجموعة تعج بالموهوبين آنذاك وأبرزهم محمود عبدالمنعم كهربا ومحمود حسن تريزيجيه ورامي ربيعة ورمضان صبحي وصالح جمعة وغيرهم من اللاعبين الموهوبين.

وخرج البدري من الدور الأول غير مأسوفاً عليه، بعد أن وقع منتخب مصر في المجموعة الثانية رفقة نيجيريا والجزائر ومالي.

وحقق منتخب مصر التعادل في مبارتين أمام نيجيريا والجزائر، قبل أن يسقط أمام مالي في آخر الجولات ويتذيل ترتيب المجموعة، ويتبدد أمل منتخب مصر الاوليمبي في المشاركة في أوليمبياد ريو دي جانيرو.

وذهب البعض لإلقاء اللوم على البدري نتيجة الآداء الحالي، ليتم الإشارة بأن البدري لا يصلح لتولي تدريب المنتخبات، رغم نجاحاته الكبيرة مع النادي الأهلي.

المنتخب الاوليمبي يضغط على البدري

ومن سوء حظ البدري أيضاً، تزامن مباريات المنتخب الاول حالياً مع مباريات المنتخب الاوليمبي الذي يتولاه مدرب وطني آخر وهو شوقي غريب.

ويظهر المنتخب الأوليمبي بشكل رائع مع غريب، في الوقت الذي أظهر منتخب مصر الأول مع البدري وجهاً قبيحاً، الأمر الذي يزيد من الضغوط على الأخير.

ولذلك يكون السؤال الآن، هل يكرر البدري تجربة المنتخب الاوليمبي القادمة، أم ستشهد قادم المباريات تحسناً كبيراً في الآداء والنتائج.

ترتيب مجموعة مصر في تصفيات أمم أفريقيا.

ويحتل منتخب مصر الأول المركز الثاني في المجموعة السابعة برصيد نقطتين من تعادلين، خلف منتخب جزر القمر متصدر المجموعة برصيد 4 نقاط، فيما يتذيل منتخب توجو المحموعة برصيد نقطة واحدة.

وفي سياق متصل يخوض المنتخب الأوليمبي مواجهة حاسمة في نصف نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاماً والمقامة حالياً في مصر والمؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020.