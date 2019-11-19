رياضة | تقارير.. لاعب نابولي يرغب في الانتقال لصفوف برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تقارير.. لاعب نابولي يرغب في الانتقال لصفوف برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية الشهيرة أن اللاعب الدولي الاسباني فابيان رويز لاعب وسط نادي نابولي الإيطالي يرغب في الانضمام لصفوف نادي برشلونة الاسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة .



ويسعى اللاعب الدولي الاسباني فابيان رويز المحترف ضمن صفوف نادي نابولي الإيطالي لعدم تجديد عقده مع الفريق الجنوبي والذي ينتهي خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2023 رغم نية الفريق الإيطالي الشهير تجديد عقد اللاعب المتألق هذا الموسم في الكالتشيو حسب ما ذكرته صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية الشهيرة.

وقدم اللاعب الدولي الاسباني فابيان رويز مستويات رائعة مع فريقه نابولي الإيطالي في بطولة الدوري الإيطالي الممتاز منذ انضمامه في صيف عام 2018 قادمًا من صفوف نادي ريال بيتيس الاسباني مقابل 30 مليون يورو ونجح في جذب العديد من الأندية الأوربية للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.