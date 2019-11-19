رياضة | ثنائي ريال مدريد خارج الكلاسيكو بأوامر زيدان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ثنائي ريال مدريد خارج الكلاسيكو بأوامر زيدان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ثنائي ريال مدريد خارج الكلاسيكو بأمر من زيدان

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن المدير الفني لريال مدريد زين الدين زيدان سيضحي بأحد النجمين الكبيرين الكرواتي لوكا مودريتش والألماني توني كروس خلال "كلاسيكو الارض" ضد برشلونة الشهر المقبل.

وأشارت التقارير أن زيدان سينوي الإعتماد على الثنائي البرازيلي كاسيميرو والأوروجواياني فيديريكو فالفيردي خلال مواجهة الكلاسيكو ضد برشلونة.

وسيضحي زيزو بذلك بأحد الثنائي مودريتش أو كروس، وإن كانت الكفة تميل نحو الدولي الألماني في المشاركة، لا سيما بعد تألقه رفقة منتخب المانشافت في التصفيات الأوروبية مؤخراً.

Advertisements

ويرى زيدان في كاسيميرو الأداة الوحيدة لإيقاف النجم ليونيل ميسي، حيث يتمتع الدولي البرازيلي بخبرة كبيرة في مباريات الكلاسيكو.

كما كشف فالفيردي هذا الموسم عن مستوى جيد، مما جعل زيدان يعتمد عليه أساسياً في أغلب فترات الموسم.

ومن المقرر أن يجري الكلاسيكو في يوم 18 ديسمبر المقبل بملعب كامب نو.

وكانت رابطة الدوري الإسباني "لا ليجا" قد أجلت الكلاسيكو عن موعده السابق 26 أكتوبر الماضي بسبب إضطرابات سياسية في إقليم كتالونيا.