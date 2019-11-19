شكرا لقرائتكم الزمالك يرفض اجراء عملية جراحية لخالد بوطيب بعد اصابة الركبة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رفض مسؤولو الزمالك، خضوع المغربى خالد بوطيب مهاجم الفريق لعملية جراحية بعد الإصابة التى لحقت به فى الركبة عقب الفحوصات الطبية التى أجراها فى ألمانيا، وذلك بعد التوصية التى جاءت من قبل محمد أسامة طبيب الفريق بأن اللاعب يمكنه المشاركة فى التدريبات عقب الخضوع لعمليات تأهيل.

وخضع بوطيب لعمليات تقوية وتأهيل وكشف الزمالك عن تعافيه من الإصابة وعودته إلى التدريبات الجماعية للفريق وسيقوم مسؤولو الزمالك بتسويق المهاجم المغربى خلال الفترة القادمة تمهيداً لرحيله فى شهر يناير القادم.

وينتظر الصربى ميتشو المدير الفنى للزمالك حسم تلك المسألة برحيل المهاجم من عدمه لتحديد موقفه من إعادة الكونغولى كابونجو كاسونجو مهاجم الفريق الذى فسخ عقده إعارته للوداد المغربى لعدم قيده وعدم حصوله على مستحقاته المالية.