شكرا لقرائتكم الزمالك يرفض اجراء عملية جراحية لخالد بوطيب بعد اصابة الركبة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وخضع بوطيب لعمليات تقوية وتأهيل وكشف الزمالك عن تعافيه من الإصابة وعودته إلى التدريبات الجماعية للفريق وسيقوم مسؤولو الزمالك بتسويق المهاجم المغربى خلال الفترة القادمة تمهيداً لرحيله فى شهر يناير القادم.
وينتظر الصربى ميتشو المدير الفنى للزمالك حسم تلك المسألة برحيل المهاجم من عدمه لتحديد موقفه من إعادة الكونغولى كابونجو كاسونجو مهاجم الفريق الذى فسخ عقده إعارته للوداد المغربى لعدم قيده وعدم حصوله على مستحقاته المالية.
كانت هذه تفاصيل خبر الزمالك يرفض اجراء عملية جراحية لخالد بوطيب بعد اصابة الركبة... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.