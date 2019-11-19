شكرا لقرائتكم خبر عن دورة تقييم لأداء الحكام اليوم استعدادا لاستئناف الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة جمال الغندور، على مدار الأيام الثلاثة المقبلة دورة تقييم لأداء حكام القسم الممتاز لمسابقة الدوري العام عن مجمل المباريات السابقة.

تقام الدورة بأحد فنادق القاهرة وتبدأ اليوم وتستمر حتى الخميس المقبل وتتضمن محاضرات نظرية وتدريبات عملية، يحضر جانب منها وسائل الإعلام.

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وتأتى الدورة في إطار استعدادات الحكام لاستئناف مباريات الدورى فى أعقاب انتهاء بطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة.