شكرا لقرائتكم خبر عن كأس السعودية: 4 أندية خارج القرعة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - صالح محفوظ الغامدي (جدة)

أسفرت قرعة بطولة كأس السعودية للكرة الطائرة التي جرت مراسمها (الاثنين) في مقر الاتحاد السعودي للكرة الطائرة بحضور الأمين العام عبدالعزيز القرناس ورئيس اللجنة الفنية محمد أحمد عبدالرضا، ومقرر اللجنة الفنية محمد الحناكي وممثلي الأندية، عن تأهل فرق الهلال والأهلي والوحدة والهداية إلى دور الثمانية من البطولة، على أن يلتقي في دور الـ16 الترجي مع الموج، والابتسام مع النصر، والفيصلي مع الجبلين، والاتحاد مع السلام.

وحددت اللجنة الفنية مواعيد مباريات دور الـ 16 يوم 4 يناير 2020 فيما تلعب مباريات دور الـ8 يوم 11 يناير، ومباريات دور الـ 4 يوم 18 من الشهر نفسه على أن يتحدد النهائي لاحقاً.

يذكر أن فريق الهلال توج بطلاً في النسخة الماضية.