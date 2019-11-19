شكرا لقرائتكم الأهلي يلتقي وديا بالاتصالات استعدادًا لاستئناف الدوري... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويتطلع الجهاز الفني لتحقيق أكبر مكاسب فنية ممكنة من الودية بعد التدريبات المكثفة التي شهدتها الأيام الماضية، وحصول اللاعبين على جرعات تدريبية متنوعة تم تقسيمها بين مرحلة الأعداد الأولى فى معسكر الإمارات والثانية بعد استئناف التدريبات عقب الراحة السلبية التى حصل عليها اللاعبون.
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