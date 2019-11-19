شكرا لقرائتكم دورة تقييم لأداء حكام الدورى عن مجمل المباريات السابقة لمدة 3 أيام... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
تقام الدورة بأحد فنادق القاهرة وتبدأ اليوم وتستمر حتى الخميس المقبل وتتضمن محاضرات نظرية وتدريبات عملية، يحضر جانب منها وسائل الإعلام.
وتأتى الدورة فى إطار استعدادات الحكام لاستئناف مباريات الدورى فى أعقاب انتهاء بطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة.
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