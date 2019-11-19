شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى ينهى ودياته بمواجهة المقاصة استعدادًا للجزيرة الإماراتي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يختتم اليوم الثلاثاء فريق الإسماعيلى مبارياته الودية بمواجهة نظيره مصر المقاصة على استاد الاسماعيلية فى الرابعة عصرًا استعدادًا لمواجهة الجزيرة الإماراتى.

وكان الدراويش قد خسر من الإنتاج الحربى بهدفين مقابل هدف، ثم خسر من نادى مصر بهدفين ثم فاز على المصرى بهدف دون رد فى مبارياته الودية خلال فترة توقف الدورى.

وحقق الإسماعيلى فوزًا غاليًا على الجزيرة الإماراتى بهدفين دون رد فى إطار جولة الذهاب من دور الـ16 بكأس محمد السادس للأندية الأبطال، وتنتظره موقعة حاسمة على ملعب محمد بن زايد بأبو ظبى فى 26 نوفمبر بمباراة العودة.