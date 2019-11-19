شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الرياضة تكرم منتخب ناشئات السلة بعد التأهل لكأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقيم اليوم وزارة الشباب والرياضة حفلاً لتكريم منتخب كرة السلة للناشئات تحت 16 سنة، بعد الصعود لبطولة كأس العالم للشباب تحت 17 سنة 2020. ومن المقرر أن يقام الحفل بمركز إعداد القادة، وتأهل منتخب الناشئين أيضًا لكأس العالم من خلال البطولة الأفريقية التى أقيمت بالرأس الأخضر يوليو الماضى. ومن المقرر أن يحضر الحفل قيادات وزارة الشباب والرياضة وكذلك مجلس إدارة اتحاد كرة السلة.

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