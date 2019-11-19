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طلائع الجيش يختتم معسكره بالإسماعيلية ويعود للقاهرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يختتم اليوم الثلاثاء فريق طلائع الجيش بقيادة طارق يحيى معسكره المغلق بمدينة الإسماعيلية ويعود للقاهرة استعدادًا لمواجهة طنطا.

ودخل الطلائع معسكرًا بالإسماعيلية منذ السبت الماضى، بعدما خسر ودية المقاولون العرب بثلاثية دون رد مساء الخميس الماضى.

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ويستعد طلائع الجيش لمواجهة طنطا بالجولة السابعة للدورى الممتاز والمقرر لها 23 نوفمبر الجارى.

ولعب طلائع الجيش ثلاث مباريات فقط فى الدورى الممتاز خسر فى الجولة الأولى من المقاولون العرب بهدف دون رد ثم التعادل مع إنبى بهدف لكل فريق بالجولة الثانية، وأخيرًا التعادل مع بيراميدز بهدفين لكل فريق فى الجولة الثالثة للمسابقة فيما تأجلت للفريق ثلاثة مباريات أخرى

 

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