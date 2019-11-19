رياضة | برشلونة يترقب موقف ثنائي تشيلسي ونابولي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يترقب موقف ثنائي تشيلسي ونابولي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينتظر نادي برشلونة الإسباني موقف النجمين البرازيلي "ويليان" لاعب نادي تشيلسي الإنجليزي والإسباني "فابيان رويز" لاعب نادي نابولي الإيطالي من أجل التحر نحو ضمهما خلال الفترة المقبلة.

وأفادت صحيفة "موندو ديبورتيفو" المقربة من النادي الكتالوني أن ويليان ورويز لن يجددا عقديهما مع تشيلسي ونابولي، في إنتظار تحرك إدارة برشلونة نحو ضمهما.

مفاوضات برشلونة مع ويليان

إرتبط ويليان بقوة للإنتقال نحو برشلونة في الصيف قبل الماضي من عام 2018، لكن إدارة نادي تشيلسي رفضت بشده التفريط في الدولي البرازيلي، لتتحرك وقتها نحو ضم مالكولم لاعب نادي روما الإيطالي وقتذاك.

وعاد برشلونة مرة أخرى لمطاردة ويليان، بعد أن إنتشرت التقارير حول عدم رغبته في تجديد تعاقده مع ناديه تشيلسي، مما يجعل نادي برشلونة يستغل الأمر لمحاولة ضمه بالمجان.

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وينتهي عقد ويليان مع تشيلسي بنهاية الموسم الحالي في صيف عام 2020، وحتى الآن يرفض صاحب الـ 31 عاماً تجديد تعاقده مع البلوز.

مفاوضات برشلونة مع فابيان رويز

وفي سياق متصل، يرفض فابيان رويز تمديد تعاقده مع نادي نابولي والذي ينتهي في صيف عام 2023.

وتسعى إدارة نادي نابولي لوضع شرطاً جزائيا في عقد اللاعب، وهوما يرفضه رويز الذي ينتظر عرض برشلونة للعودة لإسبانيا مرة أخرى، في ظل الأجواء الصعبة التي تحيط بنادي الجنوب الإيطالي.

ويعد نجم ريال بيتيس السابق على رأس المطلوبين في ناديي ريال مدريد الإسباني ومانشستر سيتي الإنجليزي.