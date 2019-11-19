رياضة | موعد مباراة تونس وغينيا الاستوائية اليوم الثلاثاء 19-11-2019 بتصفيات أمم أفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة تونس وغينيا الاستوائية اليوم الثلاثاء 19-11-2019 بتصفيات أمم أفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه المنتخب التونسي نظيره غينيا الاستوائية، اليوم الثلاثاء الموافق 19-11-2019 بتصفيات بطولة كأس الأمم الافريقية 2021 بالكاميرون.

ملعب مواجهة تونس وغينيا الاستوائية بتصفيات الكان

ويحتضن ملعب "مالابو" الجديد بغينيا الاستوائية أحداث مواجهة منتخبهم أمام تونس ، وسط حضور جماهيري متوقع أن يكون كبير اليوم الثلاثاء.

موعد مواجهة تونس وغينيا الاستوائية

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تقام مواجهة منتخب تونس ضد نظيره غينيا الاستوائية في تصفيات أمم إفريقيا، في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

تعرف على القنوات الناقلة لمواجهة تونس أمام غينيا الاستوائية في تصفيات أمم إفريقيا يتم بث مواجهة المنتخب التونسي أمام نظيره غينيا الاستوائية في تصفيات أمم إفريقيا، عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي 2، كما يقدم موقع الخليج 365 الرياضي بث مباشر لأحداث اللقاء، ويقوم بالتعليق على مباراة منتخب تونس ضد منتخب غينيا الاستوائية المعلق الرياضي عصام الشوالي.

فيما إستهل منتخب تونس مشواره فى التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2021، بالفوز على ليبيا بنتيجة 4 – 1 فى المواجهة العربية التى جمعتهما على ملعب "رادس" بالعاصمة التونسية ضمن منافسات الجولة الأولي.