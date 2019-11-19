رياضة | تعرف على سبب رفض ريال مدريد التعاقد مع نجم باريس سان جيرمان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على سبب رفض ريال مدريد التعاقد مع نجم باريس سان جيرمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أظهر نادي ريال مدريد الإسباني رفض كبير في الفترة الأخيرة بشأن التعاقد مع واحد من نجوم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

زيدان يطلب ضم مبابي

وأكدت شبكة "دياريو جول" الإسبانية أن زين الدين زيدان مدرب نادي ريال مدريد طالب إدارة النادي بالتعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي مهاجم نادي باريس سان جيرمان خلال فترة انتقالات الصيف القادمة.

ريال مدريد يرفض طلب زيدان بضم مبابي

وكشفت الشبكة أن فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد رفض طلب زيدان بضم كيليان مبابي خلال الصيف القادم.

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سبب رفض ريال مدريد التعاقد مع مبابي

وأشارت الشبكة إلى أن سبب رفض ريال مدريد في ضم مبابي هو ارتباطه بعقد مع باريس سان جيرمان حتى عام 2022 والنادي الفرنسي لا ينوي التفريط فيه.

كما ذكرت الشبكة أن قيمة تعاقد ريال مدريد مع مبابي عالية جدا حيث من الممكن أن يطلب باريس سان جيرمان مبلغ 400 مليون يورو للموافقة على التخلي عن اللاعب.

مشاركات مبابي مع باريس سان جيرمان هذا الموسم

وقد شارك كيليان مبابي في 11 مباراة فقط حتى الآن مع نادي باريس سان جيرمان خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 9 أهداف وصنع 3 أهداف آخرين.