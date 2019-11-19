رياضة | قرار ميتشو تجاه بوطيب يضع مجلس الزمالك في ورطه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قرار ميتشو تجاه بوطيب يضع مجلس الزمالك في ورطه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر الصربى ميتشو المدير الفنى للزمالك، على رحيل المغربى خالد بوطيب مهاجم الفريق من قبل إدارة النادى الأبيض خلال الفترة المقبلة،وبدأ التفكير في الصفقة التي سيبرمها النادى الأبيض خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة .

وينوي مجلس ادارة نادى الزمالك لإبرام صفقة وحيدة خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة وحال عدم النجاح فى تسويق المهاجم المغربى سيتم صرف النظر عن إعادة الكونغولى كابونجو كاسونجو إلى صفوف الفريق الأبيض فى يناير والاكتفاء بضم لاعب وسط لتدعيم هذا الخط بعد إصابة محمود عبد العزيز بقطع فى الرباط الصليبى.

وتعد الأزمة الحقيقية التي تؤرق مجلس الزمالك أنه فى حال فسخ عقد بوطيب من طرف واحد سيقوم المهاجم المغربى بشكوى النادى الأبيض والحصول على جميع مستحقاته.

ويرغب مسؤولو القلعة البيضاء فى تسويق الدولي المغربي فى يناير، وحال عدم النجاح فى ذلك سيستمر مع الفريق لنهاية الموسم ويكتفى النادى الأبيض بضم لاعب وسط إلى صفوف الفريق.