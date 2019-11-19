رياضة | إيطاليا ضد أرمينيا.. الأرقام القياسية تزين مسيرة منتخب الأزوري بتصفيات أمم أوروبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيطاليا ضد أرمينيا.. الأرقام القياسية تزين مسيرة منتخب الأزوري بتصفيات أمم أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

إختتم المنتخب الإيطالي يوم أمس الأثنين مسيرته الرائعة في التصفيات الأوروبية المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020" بفوز ساحق على منتخب أرمينيا بنتيجة تسعة أهداف مقابل هدف.

وتأهل الأزوري للتصفيات محققاً العلامة الكاملة دون فقدان أي نقطة، حيث فاز بمبارياته العشر التي خاضها ضمن المجموعة العاشرة من التصفيات.

وجاء الفوز الساحق ليتوج المسيرة الرائعة التي خاضها الفريق رفقة مدربه "روبيرتو مانشيني" والتي حملت بعض الأرقام الغير مسبوقة في تاريخ المنتخب العريق.

وسجل المنتخب الإيطالي خلال عشرة مباريات 37 هدفاً، ودخل مرماه أربعة أهداف فقط، مما يبرز قوة الفريق على الشقين الدفاعي والهجومي.

أرقام منتخب إيطاليا القياسية

جاء فوز إيطاليا ضد أندروا ليختتم منتخب إيطاليا مشوارة بالعلامة الكاملة،وهي المرة الأولى في التاريخ التي ينهي خلالها المنتخب الإيطالي مبارياته في تصفيات أمم أوروبا أو تصفيات كأس العالم بالعلامة الكاملة.

وبالطبع يعد المدرب "روبيرتو مانشيني" صاحب هذ الإنجاز الذي أصبح مسجلاً بإسمه.

أسحلة متعددة لإيطاليا ضد أوكرانيا

سجل أهداف المنتخب الإيطالي ضد أرمينيا كلاً من إيموبيلي (هدفين) ونيكولا زانيولو (هدفين) وفيديريكو كييزا ورومانيولي وجورجينيو وريكاردو أوروليني ونيكولا باريلا، حيث سجل الأهداف سبعة لاعبين مختلفين في ظاهرة تحدث للمرة الأولى في تاريخ منتخب إيطاليا.

فوز غير مسبوق لإيطاليا ضد أرمينيا

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فازت إيطاليا على أرمينيا بنتيجة 9-1 وهو الفوز الأكبر في تاريخ المنتخب الإيطالي في المباريات الرسمية، منذ فوزه على منتخب أمريكا في أوليمبياد عام 1948 عندما فاز الأدزوري بنتيجة 9-0 على منتخب أميركا.

نجم روما يدخل التاريخ بعد مباراة إيطاليا ضد أرمينيا

وسجل نجم روما نيكولا زانيولو هدفين في مباراة إيطاليا ضد أرمينيا، لصبح أصغر لاعب في تاريخ نادي روما يسجل بقميص المنتخب الإيطالي بسن 20 عاماً و 139 يوماً.

ترتيب المجموعة العاشرة بعد فوز إيطاليا ضد أرمينيا

وبتأهل المنتخبين الإيطالي والفنلندي، أصبح الترتيب النهائي للمجموعة العاشرة بعد نهاية التصفيات الأوروبية كما يلي

1- إيطاليا 30 نقطة

2- فنلندا 18 نقطة

3- اليونان 14 نقطة

4- البوسن والهرسك 13 نقطة

5- أرمينيا 10 نقاط

6- ليتشنشتاين نقطتان.