رياضة | موعد مباراة العراق والبحرين اليوم الثلاثاء 19/11/2019 بتصفيات كأس العالم والقنوات الناقلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة العراق والبحرين اليوم الثلاثاء 19/11/2019 بتصفيات كأس العالم والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد منتخب العراق لمواجهة نظيره منتخب البحرين اليوم الثلاثاء 19 نوفمبر ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات من تصفيات آسيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022.

موعد مباراة العراق والبحرين في كأس العالم وملعب اللقاء وستلعب مباراة منتخب العراق ومنتخب البحرين اليوم في تصفيات كأس العالم في تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة الخامسة مساءا بتوقيت السعودية على ملعب البصرة الدولي.

القنوات الناقلة لمباراة العراق والبحرين وستذاع مباراة منتخب العراق ومنتخب البحرين اليوم في تصفيات كأس العالم على قناة "العراقية الرياضية" بتعليق رعد ناهي وقتاة "الكأس HD2" بتعليق محمد السعدي وعلى قناة "البحرين الرياضية" بتعليق على آل حسين وعلى قناة "دجلة الفضائية" بتعليق علي لفتة وعلى قناة "MBC العراق". Advertisements

مجموعة العراق في تصفيات كأس العالم ويتواجد منتخب العراق في المجموعة الثالثة من مجموعات تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2021 رفقة كل من منتخب البحرين و هونج كونج وإيران وكمبوديا.

ترتيب المنتخبين في مجموعتهم بتصفيات آسيا ويحتل منتخب العراق صدارة جدول ترتيب مجموعته بتصفيات آسيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 برصيد 10 نقاط من أصل 4 مباريات خاضها حتى الآن في البطولة.