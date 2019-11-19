شكرا لقرائتكم الاسماعيلي يختتم مبارياته الودية بمواجهة نظيره مصر المقاصة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يختتم اليوم الثلاثاء فريق الإسماعيلى مبارياته الودية بمواجهة نظيره مصر المقاصة على ستاد الاسماعيلية فى الرابعة عصراً استعداداً لمواجهة الجزيرة الاماراتى.

وكان الدراويش قد خسر من الإنتاج الحربى بهدفين مقابل هدف، ثم خسر من نادى مصر بهدفين ثم فاز على المصرى بهدف دون رد فى مبارياته الودية خلال فترة توقف الدورى.

وحقق الإسماعيلى فوزًا غاليًا على الجزيرة الإماراتى بهدفين دون رد فى إطار جولة الذهاب من دور الـ16 بكأس محمد السادس للأندية الأبطال، وتنتظره موقعة حاسمة على ملعب محمد بن زايد بأبو ظبى فى 26 نوفمبر بمباراة العودة.