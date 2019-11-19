شكرا لقرائتكم خبر عن لقاءات قوية فى الجولة الـ11 بدورى مرتبط اليد مواليد 2000 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقام على مدار اليوم الثلاثاء، مواجهات قوية فى إطار الجولة الـ11 بدورى المرتبط بالمحترفين لكرة اليد مواليد 2000 للموسم المحلى 2019 / 2020.
وتشهد هذه الجولة مواجهات بين كل من الجزيرة مع الزمالك وسموحة مع الزهور وأصحاب الجياد مع محافظة الفيوم والبنك الأهلى مع الحوار وسبورتنج مع جزيرة الورد و6 أكتوبر مع حدائق الأهرام والأهلى مع طلائع الجيش والمعادى مع هليوبوليس والطيران مع الأولمبى.
وتشهد الجولة الـ12 مواجهات بين كل من، الزمالك مع سموحة والجزيرة مع أصحاب الجياد والزهور مع البنك الأهلى ومحافظة الفيوم مع سبورتنج والحوار مع 6 أكتوبر وجزيرة الورد مع الأهلى وحدائق الأهرام مع المعادى وطلائع الجيش مع الطيران وهليوبوليس مع الأولمبى
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