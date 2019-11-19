شكرا لقرائتكم خبر عن السويد تضرب جزر الفارو بثلاثية نظيفة في تصفيات يورو ٢٠٢٠ والان مع التفاصيل

السويد تضرب جزر الفارو بثلاثية نظيفة في تصفيات يورو ٢٠٢٠ الثلاثاء 19 نوفمبر 2019 حقق منتخب السويد فوزا مستحقا على حساب ضيفه جزر الفارو بثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعت بينهما مساء الإثنين، على ملعب "فريندز ارينا"، ضمن منافسات الجولة العاشرة للمجموعة السادسة بتصفيات يورو 2020.

أحرز ثلاثية السويد كلا من، سيباستيان أندرسون وماتياس وجون جويديتي، في الدقائق ٢٩ و٧٢ و٨٠. بهذه النتيجة رفع منتخب السويد رصيده إلى ٢١ نقطة، بوصافة المجموعة السادسة خلف المتصدر إسبانيا بفارق خمس نقاط، بينما يتوقف جزر الفارو عند ٩ نقاط بالمرتبة الخامسة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السويد تضرب جزر الفارو بثلاثية نظيفة في تصفيات يورو ٢٠٢٠ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.