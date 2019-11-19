شكرا لقرائتكم خبر عن "كافاني" يواصل التسجيل ويضع نفسه ضمن أساطير السيليستي والان مع التفاصيل

كافاني يواصل التسجيل ويضع نفسه ضمن أساطير السيليستي الثلاثاء 19 نوفمبر 2019 دون المهاجم الأوروجوياني إدنسون كافاني نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، إسمه ضمن قائمة هدافي الأوروجواي، عقب تسجيله الليلة هدف خلال مباراة منتخب بلاده الودية أمام الأرجنتين.

ووفقا لموقع "سوكواكا" فإن النجم المخضرم سطر تاريخ جديد الليلة بوصوله للهدف رقم ٥٠، حتى يقترب من مقارعة زميله قائد السيلسيتي لويس سواريز نجم برشلونة الإسباني.

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