شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة يبحث عن عرض لإعارة أيمن حفني في يناير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تصاعدت أزمة قيد أيمن حفنى، لاعب الفريق الكروى الأول بنادى مصر المقاصة، بسبب رفض اتحاد الكرة قيد اللاعب، خلال فترة الانتقالات الشتوية فى يناير المقبل، لإنهاء مسؤولى النادى عدد المستبدلين بالقائمة من بداية الموسم. وعلمت «المصرى اليوم» أن حفنى هدد بتقديم شكوى ضد مسؤولى النادى لـ«فيفا» ومطالبتهم بتعويض مالى كبير، بعد أن أضاعوا عليه إمكانية المشاركة فى مباريات الدورى الممتاز، بسبب خطأ إدارى بعدم قيده فى القائمة. وكان أيمن حفنى قد رفض، الفترة الماضية، فكرة اللعب بأحد أندية القسم الثانى، واعتذر عن عدم الانضمام لفريق الترسانة فى بداية موسم دورى القسم الثانى. يأتى هذا فى الوقت الذى كلف فيه اللواء محمد عبدالسلام، رئيس النادى، إدارة التسويق بالبحث عن عرض مناسب للاعب الفريق أيمن حفنى، بعد تأكد استحالة تسجيله فى قائمة الفريق، خلال فترة الانتقالات الشتوية.

ورحب «حفنى» بالرحيل مؤقتًا من مصر المقاصة، من أجل البحث عن ناد يضمن له المشاركة فى المباريات الرسمية، خصوصًا بعد حالة الغضب التى انتابت اللاعب، بعد علمه بعدم معرفة إدارى النادى بلوائح التسجيل.

فى شان آخر، خسر فريق الكرة بنادى مصر المقاصة، وديًا، أمام المصرى البورسعيدى بثلاثة أهداف مقابل هدفين، فى المباراة الودية التى أقيمت بينهما باستاد الإسماعيلية، ضمن استعدادات الفريقين خلال فترة توقف الدورى الحالية، لمشاركة المنتخب الأوليمبى ببطولة الأمم الإفريقية تحت 23 سنة، التى تستضيفها مصر، ومشاركة المنتخب الأول فى التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2021، وسجل هدفى المقاصة عبدالله مجدى وصلاح أمين، بينما سجل للمصرى عماد فتحى وإسلام عطية وحسن على.