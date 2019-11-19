شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر يوافق على ضم «كهربا» بعد توقيعه 4 مواسم ونصفًا.. وأشعة جديدة لـ«ديانج» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - منح السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى، الضوء الأخضر لمسؤولى القلعة الحمراء بإنهاء التعاقد بشكل رسمى مع محمود عبدالمنعم «كهربا»، لاعب أفيس البرتغالى، والمنتخب الوطنى، والتعاقد مع اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وذلك بعدما طلب المدير الفنى مهلة لمتابعة «كهربا» فى أكثر من مباراة للحكم على مستواه، وبذلك سيصبح «كهربا» أولى صفقات الأهلى الشتوية، وتبقى صفقة أخرى وفقًا للعدد المسموح فى قائمة الفريق.

وعلمت «المصرى اليوم» أن مسؤولى النادى الأهلى أنهوا كل التفاصيل الخاصة بالتعاقد مع كهربا، بعدما وقّع اللاعب على عقد لمدة 4 مواسم ونصف الموسم فى وقت سابق، ومن المنتظر أن يعلن الأهلى عن الصفقة خلال الأيام القليلة المقبلة.

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من جهة أخرى، خضع حمدى فتحى لفحوصات طبية، أمس الإثنين، فى ألمانيا تحت إشراف هيرنان ماير، الخبير الألمانى المتخصص فى جراحات الركبة، الذى سبق له إجراء جراحة الرباط الصليبى لمروان محسن بعد إصابته مع المنتخب فى أمم إفريقيا 2017 بالجابون. وخضع اللاعب لفحوصات طبية تحت إشراف ماير، استعدادا لإجراء الجراحة التى تحدد لها اليوم الثلاثاء بشكل مبدئى، وتوجه حمدى فتحى إلى ألمانيا بعد الحصول على التأشيرة من السفارة الألمانية فى مصر، وفقا للترتيبات الخاصة التى تم التنسيق لها من جانب الجهازين الإدارى والطبى بالأهلى. وكان اللاعب قد تواجد قبل سفره فى مران الفريق الذى أقيم، الأحد الماضى، وحرص سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، على عقد جلسة مطولة معه للحديث عن كل الترتيبات الخاصة برحلته العلاجية والتأكد من عدم وجود أى عقبات قبل السفر. وتعرض حمدى فتحى لإصابة بقطع فى غضروف الركبة، خلال وجوده فى معسكر المنتخب الوطنى قبل مواجهة كينيا الأخيرة التى أقيمت على استاد برج العرب ضمن التصفيات المؤهلة إلى أمم إفريقيا 2021 التى ستقام فى الكاميرون.

وفى الإطار نفسه، خضع المالى «أليو ديانج» لأشعة بعد انتهاء مشاركته مع منتخب مالى، الذى ودع بطولة إفريقيا تحت 23 سنة، المقامة حاليا فى مصر، واشتكى «ديانج» من آلام فى العضلة الضامة، وطلب الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق، من اللاعب إجراء أشعة للاطمئنان على حالته والتعرف على موعد انتظامه فى المران الجماعى، خلال الفترة المقبلة.

وأكد الجهاز الطبى أن ديانج مستمر فى برنامجه العلاجى والتأهيلى، لتجهيزه للمشاركة فى المران استعدادًا للمرحلة المقبلة التى تشهد الكثير من التحديات على المستويين المحلى والإفريقى.

ويؤدى ديانج جلسة علاج طبيعى وجلسة فى الجيم، تحت إشراف الجهاز الطبى بالنادى، وتم وضع برنامج خاص تمهيدًا لعودته للمشاركة مع الفريق.