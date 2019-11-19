شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يرفض تعديل عقد مصطفى محمد.. ومرتضى يهاجم البدري بسبب «كهربا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفض مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، تعديل عقد مصطفى محمد مهاجم الفريق الكروى الأول وهداف المنتخب الأوليمبى خلال بطولة إفريقيا تحت 23 سنة المقامة حاليا فى القاهرة والمؤهلة إلى أوليمبياد طوكيو 2020. وقال مرتضى منصور، فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»: إن اللاعب يحصل على مليونى جنيه فى الموسم بعد أن كان يحصل على 600 ألف جنيه، ومن ثم فلا يمكن تعديل عقده بعد البطولة.

وأوضح «منصور» أن مجلس الإدارة عدل عقد اللاعب قبل تألقه فى البطولة وفقا للرؤية الفنية التى تؤكد على أنه سيكون له مستقبل كبير مع النادى، رافضا فكرة احتراف اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية فى يناير المقبل.

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ورفض مجلس إدارة النادى ضم أى لاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية فى يناير المقبل، مؤكدا أن النادى يمتلك لاعبين مميزين تمت إعارتهم فى أندية أخرى وقد يفكر فى إعادة أحدهم فى حالة موافقة الصربى ميتشو، المدير الفنى للفريق.

وهاجم مرتضى منصور، حسام البدرى، المدير الفنى للمنتخب الوطنى لكرة القدم، بسبب تمسكه بضم محمود عبدالمنعم «كهربا» رغم وجود مشكلة له مع الزمالك، وأكد أن البدرى أخطأ بضم لاعب هرب من ناديه من أجل تمثيل المنتخب الوطنى دوليا، لافتا إلى أن ناديه لن يسمح بانتقال اللاعب للأهلى لارتباطه بعقد مع النادى، وشدد منصور على أن لوائح «فيفا» تنص على إيقاف النادى الذى يتعاقد مع لاعب مرتبط بعقد مع ناد آخر لمدة لا تقل عن 6 أشهر.

وأكد ميتشو، المدير الفنى، أن الهدف من المعسكر الفترة الماضية هو الحفاظ على جاهزية وتجانس اللاعبين خلال فترة التوقف، قبل استئناف الدورى، معربًا عن سعادته بتحقيق أهدافه فى المبارايات الودية التى خاضها الفريق.