شكرا لقرائتكم خبر عن الفرنسي ثالث مدرب والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الغزال (الأحساء)

التقى المنتخب السعودي بمنتخب الباراغواي في مباراتين وديتين سابقتين في تاريخ لقاءات المنتخبين، إذ كانت الأولى في العام 1986 بمدينة الخبر، وانتهى اللقاء بالتعادل السلبي، وفي المواجهة الثانية في عام 2008 بمدينة نيون السويسرية وانتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، واستطاع اللاعب فيصل السلطان تسجيل هدف المنتخب الوحيد.

- قاد المدربان الوطنيان خليل الزياني وناصر الجوهر الأخضر في المواجهتين الوديتين في تاريخ مواجهات المنتخبين، وانتهت كل منهما بالتعادل. وسيكون المدرب الفرنسي رينارد هو المدرب الثالث الذي يقود الأخضر.

- يعتبر أحمد جميل، وأسامة هوساوي، وبندر سرور، ورضا تكر، وسعد الحارثي، وصالح خليفة، وعبدالله الدعيع، وفهد الهريفي، ومحمد الشلهوب، ومحمد عبدالجواد، ومحيسن الجمعان، ومنصور النجعي أكثر لاعبي المنتخب مشاركة في تاريخ مواجهات المنتخبين، إذ لعبوا 90 دقيقة كاملة، فيما يعتبر اللاعب أحمد الموسى أقل اللاعبين مشاركة، إذ شارك فقط في ثلاث دقائق.