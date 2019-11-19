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الفرنسي ثالث مدرب

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جدة - خالد شويل - عبدالله الغزال (الأحساء)

التقى المنتخب السعودي بمنتخب الباراغواي في مباراتين وديتين سابقتين في تاريخ لقاءات المنتخبين، إذ كانت الأولى في العام 1986 بمدينة الخبر، وانتهى اللقاء بالتعادل السلبي، وفي المواجهة الثانية في عام 2008 بمدينة نيون السويسرية وانتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، واستطاع اللاعب فيصل السلطان تسجيل هدف المنتخب الوحيد.

- قاد المدربان الوطنيان خليل الزياني وناصر الجوهر الأخضر في المواجهتين الوديتين في تاريخ مواجهات المنتخبين، وانتهت كل منهما بالتعادل. وسيكون المدرب الفرنسي رينارد هو المدرب الثالث الذي يقود الأخضر.

- يعتبر أحمد جميل، وأسامة هوساوي، وبندر سرور، ورضا تكر، وسعد الحارثي، وصالح خليفة، وعبدالله الدعيع، وفهد الهريفي، ومحمد الشلهوب، ومحمد عبدالجواد، ومحيسن الجمعان، ومنصور النجعي أكثر لاعبي المنتخب مشاركة في تاريخ مواجهات المنتخبين، إذ لعبوا 90 دقيقة كاملة، فيما يعتبر اللاعب أحمد الموسى أقل اللاعبين مشاركة، إذ شارك فقط في ثلاث دقائق.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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