شكرا لقرائتكم خبر عن بالتاريخ.. الأخضر يتحدى الباراغواي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - صالح الحربي (جدة)

يخوض منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم لقاء ودياً دولياً مع منتخب الباراغواي القادم من أمريكا الجنوبية مساء اليوم (الثلاثاء) وذلك عند الساعة 7:30م على ملعب استاد الأمير فيصل بن فهد بالملز، وسيدير اللقاء طاقم تحكيم بحريني بقيادة الحكم الدولي علي السماهيجي لإدارة المباراة ويساعده الحكم المساعد الأول عبدالله صالح والحكم المساعد الثاني سيد جلال محفوظ والحكم الرابع عيسى عبدالله.

ويدخل منتخبنا الوطني هذا اللقاء ضمن استعداداته لبطولة كأس الخليج الرابعة والعشرين والتي ستقام في دولة قطر الأسبوع القادم، حيث جاء في المجموعة الثانية وستكون مواجهته الأولى أمام منتخب الكويت ومن ثم البحرين وأخيراً عمان، ورغم النقص الحاصل في صفوف الأخضر بغياب لاعبي الهلال الدوليين نظير مشاركتهم في نهائي دوري أبطال آسيا وكذلك إصابة عبدالله الخيبري إلا إن المدرب الفرنسي ايرفي رينارد اعتمد على التشكيلة المناسبة لخوض المباراة بعد أن استدعى سبعة لاعبين.

فيما يخوض منتخب باراغواي هذا اللقاء بعد ان تغلب على نظيره منتخب بلغاريا بهدف دون مقابل في اللقاء الودي الدولي الذي جمعهما الأسبوع الماضي، ويأتي هذا اللقاء الودي ضمن استعدادات منتخب باراغواي لتصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2022.