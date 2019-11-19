شكرا لقرائتكم خبر عن رينارد لا يعرف الخسارة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

يبحث الفرنسي إيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب الأول عن الفوز الثالث له مع الأخضر منذ استلامه زمام الأمور الفنية في الـ29 من يوليو الماضي، أي قبل ثلاثة أشهر، وقاد الفرنسي، المنتخب الأول في خمس مباريات؛ فاز في مباراتين وخسر في ثلاث.

ولم ينجح رينارد خلال الأشهر الثلاثة الأولى في رفع تصنيف الأخضر في الاتحاد الدولي «فيفا»، حيث تراجع مركزاً واحداً إلى 69، فيما يتوقع أن يصعد رينارد بالأخضر إلى المركز 67 في التصنيف المقبل للفيفا.

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وخلال المباريات التي قادها رينارد للأخضر يتصدر سالم الدوسري قائمة الهدافين بثلاثة أهداف، فيما يأتي الثلاثي ياسر الشهراني وهتان باهبري وعبدالله الحمدان كأكثر اللاعبين الذين يعتمد عليهم في تشكيلته بواقع خمس مباريات لكل لاعب.

وفيما لو خسر الأخضر مباراته الودية اليوم فإنها ستكون الأولى له منذ استلامه ملف الأخضر.

الفرنسي إيرفي رينارد كان حاضراً في مدرجات ملاعب المملكة من خلال حضوره أكثر من 12 مباراة ما بين دوري أبطال آسيا والدوري الممتاز، فيما كلّف مساعديه بحضور عدد من المباريات، إذ لم تخل جولة من جولات الدوري من حضور المدرب أو أحد مساعديه لكتابة التقارير الفنية. وتاريخياً يعتبر رينارد هو أول مدرب فرنسي يشرف على تدريب الأخضر بعد أن تناوب على تدريب المنتخب عدد من المدارس الكروية المختلفة.