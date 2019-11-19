شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تشارك في «خليجية» سباقات الهجن بالكويت والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الطائف)

تشارك المملكة ممثلة بالاتحاد السعودي للهجن في بطولة كأس الخليج السادسة لسباقات الهجن 2019 التي تستضيفها دولة الكويت الشقيقة، غدا (الأربعاء) على ميدان الشهيد لسباقات الهجن.

من جانبه، أوضح المدير التنفيذي بالاتحاد السعودي للهجن وليد السقا، أنه تم ترشيح نخبة من الهجن والمضمرين الذين يمثلون جميع مناطق المملكة في هذه البطولة.

وأكد السقا أن توجيهات رئيس الاتحاد السعودي للهجن الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد تقضي بتقديم الدعم الكامل لجميع المشاركين، إذ قدم الاتحاد خدماته من توفير سيارات لنقل المطايا المشاركة في البطولة، مع إنهاء كافة الإجراءات مع الجهات ذات العلاقة لدخول المطايا إلى دولة الكويت، ونوه السقا بأنه تم توفير الطقم الخاص بالمشاركين بالسباقات ليكون الزي الموحد بشعار المملكة.

فيما أعلنت اللجنة التنظيمية لسباقات الهجن بدول مجلس التعاون جدول مسابقات النسخة السادسة، إذ جاءت على فترتين صباحية بشوطين تراثيين لعمر الحيل والزمول، ومسائية بعشرة أشواط لأعمار الحقايق، اللقايا، الجذاع، الثنايا والحيل والزمول.