شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال يركض في اليابان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض)

افتتح المدرب الهلالي رازفان تحضيراته في معسكر الفريق الإعدادي الذي يقام في العاصمة اليابانية طوكيو استعداداً لمباراة الأياب التي ستقام يوم الأحد القادم الموافق 24 نوفمبر الجاري أمام فريق أوراوا، وقد اشتملت أولى حصصه التدريبية على الجوانب اللياقية والفنية، إذ طبق فيها المدرب رازفان بعضاً من الخطط التدريبية التي سينتهجها في المباراة القادمة.

على صعيدٍ آخر تواجدت جماهير هلالية يابانية فور وصول البعثة الهلالية إلى طوكيو وحاولت التقاط الصور التذكارية مع لاعبي الهلال وأخذ توقيعاتهم، وكان اللاعب الخلوق محمد الشلهوب الأكثر طلباً من بين اللاعبين.