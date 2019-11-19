شكرا لقرائتكم ارتياح في الاسماعيلي بسبب مستوى اللاعبين الدوليين مع منتخبات بلادهم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
وساهم همام طارق فى اعتلاء المنتخب العراقى قمة المجموعة الثالثة فى ترتيب منافسات تصفيات آسيا المشتركة المؤهلة لكأس الأمم وكأس العالم بقطر 2022 بعد الفوز على ايران بهدفين مقابل هدف ، بينما لم يشارك الناميبى بنسون شيلونجو فى انتصار منتخب بلاده على نظيره التشادى 2-1، في تصفيات "الكان".
وعلى صعيد اللاعبين المصريين الدوليين فقد شارك عبد الرحمن مجدى مع المنتخب الأولمبى فى الانتصار على مالى وغانا والكاميرون، وتصدر المجموعة فيما غاب محمد صادق فيما لم يشارك باهر المحمدى قائد الإسماعيلى فى تعادل المنتخب الأول أمام كينيا بالجولة الأولى للتصفيات الأفريقية.
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