شكرا لقرائتكم منتخب مصر الأوليمبي يواجه جنوب أفريقيا كأس أمم أفريقيا تحت 23 سنة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

يخوض فى تمام الثامنة مساء اليوم الثلاثاء 19 / 11 / 2019، منتخب مصر الأوليمبي مباراة غاية فى الأهمية ضد منتخب جنوب أفريقيا باستاد القاهرة ، ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 تحت 23 سنة ضمن منافسات الدور قبل النهائى والتى تحدد الفريق المتأهل لاوليمبياد طوكيو 2020 للفريق الفائز ، بينما ينتظر الخاسر مباراة لتحديد المركزين الثالث و الرابع ، ليتأهل الفائز فيها للاوليمبياد حيث تنص اللوائح على تأهل 3 منتخبات أفريقية إلى الاوليمبياد.

شهدت الساعات الأخيرة جلسات نفسية من شوقى غريب المدير الفنى للفراعنة مع اللاعبين وطالبهم بضرورة التركيز فى اللقاء و التحذير من سيناريو المنتخب الاول الذى خسر أمام جنوب أفريقيا فى دور الـ16 بهدف فى الدقائق الخمسة الأخيرة خاصة أن المنتخب المنافس يجيد اللعب على العامل النفسي ، وهو ما يحذر منه غريب وطالب اللاعبين بضرورة الضغط المبكر و إنهاء المباراة بإحراز أكثر من هدف لإراحتهم و الابتعاد عن أي ضغوط بتأخر إحراز الأهداف ، كما حذر غريب اللاعبين من الحصول على إنذارات مبكرة تؤثر عليهم أو تهددهم بالطرد المبكر.

واستقر الجهاز الفني للمنتخب على خوض مباراة جنوب أفريقيا بمعظم العناصر الأساسية التى لعبت مباريات مالي و غانا و الكاميرون فى دور المجموعات والتى فاز بها الفراعنة 1 /0 و 3 / 2 و 2/ 1 ، ليتصدر الفراعنة المجموعة وسيتم إجراء تغيير و حيد على الخطة وهو الدفع بعمرو الرحمن مجدي فى مركز الجناح الأيمن على حساب صلاح محسن ، بعد الأداء المميز لعبد الرحمن مجدي فى المباريات التى لعب بها ، ومن المرجح أن يدفع غريب بتشكيل مكون من محمد صبحي فى حراسة المرمى أمامه أحمد أبو الفتوح و أسامه جلال و محمد عبد السلام و كريم العراقي فى الدفاع و أكرم توفيق و أحمد رمضان بيكهام و رمضان صبحي و عمار حمدي و عبدالرحمن مجدي للوسط و مصطفي محمد مهاجم وحيد.