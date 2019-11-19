شكرا لقرائتكم منتخب مصر يعود إلى القاهرة بعد التعادل مع جزر القمر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعود بعثة منتخب مصر الأول، إلى القاهرة فجر اليوم قادمة من جزر القمر عقب خوض الفراعنة مباراة الجولة الثانية بالتصفيات المؤهلة لأمم افريقيا 2021 بالكاميرون.

وتستغرق الرحلة 9 ساعات، وكان المنتخب تعادل مع جزر القمر سلبيا فى المباراة امس، وقال حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني في المؤتمر الصحفي لمباراة جزر القمر، إنه بانتهاء هذه المواجهة تنتهي مرحلة في بداية مشوار التصفيات نحو كأس أمم أفريقيا ٢٠٢١ في الكاميرون، ويجب إغلاق الملف والتركيز على ما هو قادم في المرحلة المقبلة.

أضاف قائلا بأن المنتخب يمر بظروف صعبة تتمثل في تعيين المدير الفني وجهازه المعاون قبل وقت قريب وفترة ضيقة للغاية قبل انطلاق المباريات الرسمية بتصفيات كأس أفريقيا، موضحا أن الأمر مثل مشكلة للجهاز الفني في كثير من الأمور وعطل أمورا أخرى للتعرف على اللاعبين وإقامة معسكرات ووديات وتكتمل صفوف الفريق خلالها بجانب الاستقرار على القوام الأساسي.

أوضح أنه بسبب التأخر في إعلان وتعيين الجهاز الفني لم يتجمع الفريق إلا معسكر واحد فقط في شهر أكتوبر ولم يتجمع المنتخب خلال شهر سبتمبر لهذا السبب والأمر مشكلة كبيرة للجهاز الفني في التعرف على اللاعبين وتحفيظ طريقة اللعب وأسلوب الجهاز الفني.

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أوضح قائلا أن توقف الدوري لمدة ٤٠ عاما كان أزمة أخرى كبيرة للجهاز الفني والمنتخب الذي يشكل لاعبو الدوري المصري قوامه الأساسي والأكبر ما أفقد أغلب اللاعبين حساسية المباريات والجاهزية الفنية والبدنية رغم محاولات الجهاز للخروج من هذه الأزمة.

أكد المدير الفني أنه صمت كثيرا طوال المرحلة الماضية حتى لا بعطي انطباعا سلبيا للاعبي الفريق مشددا على أن المنتخب يمر بمرحلة إعادة إحلال وتجديد وهيكل المنتخب يتغير وبالطبع ستكون هناك بعض التأثيرات على المستوى والنتائج ويسعى لإعادة الفريق لوضعه الطبيعي سريعا.