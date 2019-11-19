شكرا لقرائتكم طلائع الجيش يختتم معسكره بالاسماعيلية استعدادا لمواجهة طنطا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

يختتم اليوم الثلاثاء فريق طلائع الجيش بقيادة طارق يحيى معسكره المغلق بمدينة الاسماعيلية ويعود للقاهرة استعداداً لمواجهة طنطا .

ودخل الطلائع معسكراً بالاسماعيلية منذ السبت الماضى، بعدما خسر ودية المقاولون العرب بثلاثية دون رد مساء الخميس الماضى .

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ويستعد طلائع الجيش لمواجهة طنطا بالجولة السابعة للدورى الممتاز والمقرر لها 23 نوفمبر الجارى.

ولعب طلائع الجيش ثلاث مباريات فقط فى الدورى الممتاز خسر فى الجولة الأولى من المقاولون العرب بهدف دون رد ثم التعادل مع إنبى بهدف لكل فريق بالجولة الثانية، وأخيراً التعادل مع بيراميدز بهدفين لكل فريق فى الجولة الثالثة للمسابقة فيما تأجلت للفريق ثلاثة مباريات أخرى