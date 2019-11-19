سويسرا والدنمارك إلى النهائيات والعلامة الكاملة بامتياز لايطاليا









اسماء السيد - انضمت سويسرا والدنمارك الى 17 منتخبا سبقتها الى نهائيات كأس اوروبا 2020 بفوز الاولى على جبل طارق 6-1، وتعادل الثانية مع جمهورية ايرلندا 1-1 في الجولة الاخيرة من منافسات المجموعة الرابعة الاثنين، في حين حققت ايطاليا العلامة الكاملة بفوزها بجميع مبارياتها العشر في هذه التصفيات.

وتصدرت سويسرا ترتيب المجموعة برصيد 17 نقطة بفارق نقطة عن الدنمارك.

وهي المرة الخامسة التي تخوض فيها سويسرا النهائيات القارية والتاسعة للدنمارك بطلة اوروبا عام 1992.

ولم تتبق سوى بطاقة واحدة مباشرة ستحسم الثلاثاء عن المجموعة الخامسة وستكون من نصيب المنتخب الذي يحتل المركز الثاني بعد ان ضمنت كرواتيا الصدارة والمشاركة في النهائيات. وتنحصر هذه البطاقة بين ثلاثة منتخبات هي المجر (12 نقطة) وويلز (11 نقطة) وسلوفاكيا (10).

يذكر ان اربع بطاقات اضافية ايضا ستوزع بعد خوض مباريات الملحق في اذار/مارس المقبل.

في المباراة الاولى، كانت سويسرا في بحاجة الى التعادل فقط لضمان التأهل، لكنها اتخمت شباك جبل طارق المتواضعة بستة اهداف مقابل هدف وحيد.

وسجل اهداف سويسرا سيدريك ايتن (10 و84) وروبن فارغاس (50) وكريستيان فاسناخت (57) ولوريس بنتو (75) وغرانيت شاكا (86)، اما هدف جبل طارق فسجله ريس ستايك (74).

بدورها، دخلت الدنمارك مواجهتها الصعبة مع جمهورية ايرلندا في دبلن وهي في حاجة ايضا الى نقطة واحدة.

وانتظر المنتخب السكندينافي الدقيقة 73 ليفتتح له مارتان برايثويت التسجيل من مسافة قريبة (73) قبل ان يدرك مات دوهيرتي التعادل لايرلندا قبل نهاية المباراة بخمس دقائق من كرة رأسية.

ورمى المنتخب الايرلندي بكل ثقله لتسجيل هدف الفوز في الدقائق الاخيرة وانتزاع بطاقة التأهل لكن من دون طائل.

ملخص مباراة سويسرا وجبل طارق:

ملخص مباراة الدنمارك وجمهورية ايرلندا:

-العلامة الكاملة بامتياز لايطاليا-

حقق المنتخب الايطالي العلامة الكاملة باكتساحه ضيفه أرمينيا بنتيجة 9-1 بعد ضمان التأهل في الجولة الماضية.

وبحسب وكالة "أوبتا" للاحصاءات، فهي المرة الاولى التي يسجل فيها منتخب إيطاليا تسعة أهداف منذ آب/ أغسطس 1948 وفوزه على الولايات المتحدة 9-صفر ضمن أولمبياد لندن، علما أن أكبر انتصار للـ "أتزوري" يعود إلى عام 1928 بفوزه على مصر 11-3 في أولمبياد أمستردام.

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وهو الفوز الحادي عشر تواليا، منها 10 في التصفيات، باشراف المدرب روبرتو مانشيني في إنجاز غير مسبوق، لترفع إيطاليا رصيدها في صدارة المجموعة إلى 30 نقطة بالتمام والكمال، بفارق 12 نقطة عن منتخب فنلندا الثاني الذي سقط أمام مضيفه اليونان 1-2، علما أن المنتخب الخاسر لم يتأثر بهذه الخسارة إذ كان ضمن تأهله إلى البطولة القارية للمرة الأولى في تاريخه.

وعلى ملعب "رنزو باربيرا" في باليرمو وفي مباراة من جهة واحدة، افتتح منتخب الـ "أتزوري" التسجيل بعد عرضية من فيديريكو كييزا ورأسية من تشيرو إيموبيلي (8)، ولم تكد أرمينيا تستفيق من الهدف الاول حتى اتبعه الـ "أتزوري" بثان بفضل نيكولو زانيولو الذي استفاد من تمريرة من إيموبيلي لينفرد بالحارس أرام ايرابيتيان ويسدد كرة في الشباك (9).

واضاف اصحاب الارض الهدف الثالث بعد تمريرة في العمق من ليوناردو بونوتشي وصلت إلى المندفع من الخلف نيكولو باريلا الذي لم يجد صعوبة في اسكانها الشباك برغم خروج حارس المرمى.

وسجل إيموبيلي هدفه الشخصي الثاني له والرابع لفريقه اثر تمريرة من زانيولو انفرد على اثرها بالحارس وتجاوزه بسهولة ليسدد في المرمى الخالي (33).

في الشوط الثاني، عاد زانيولو للتسجيل فأضاف هدفه الشخصي الثاني له والخامس لفريقه بتسديدة قوية من داخل المنطقة (64). فيما اضاف المدافع أليسيو رومانيولي الهدف السادس (72)، وجورجينيو الهدف السابع من ركلة جزاء احتسبها الحكم اثر خطأ على البديل ريكاردو أورسوليني (75)، ليعود الاخير ويسجل الثامن لفريقه برأسية من داخل المنطقة (77). قبل أن يختتم فيديريكو كييزا مهرجان التهديف (81).

وسجلت أرمينيا هدف الشرف عبر تسديدة قوية من خارج المنطقة لادغار بابايان عجز الحارس أليكس ميريت الذي حل بدلا من سلفاتوري سيريغو في صدها (79).

وفي مباراة أخرى فازت البوسنة على مضيفها ليشتنشتاين بثلاثية نظيفة.

ملخص مباراة ايطاليا وأرمينيا:

-فوز خماسي لاسبانيا-

واختتم المنتخب الاسباني الضامن لتأهله الى النهائيات القارية مشواره في التصفيات بفوزه على رومانيا بخماسية نظيفة، ضمن منافسات المجموعة السادسة للجولة الاخيرة.

ورفعت إسبانيا التي ضمنت وضعها في المستوى الأول خلال القرعة المقررة في 30 الشهر الحالي، رصيدها في صدارة المجموعة إلى 26 نقطة من ثمانية انتصارات وتعادلين في عشر مباريات، أمام السويد الثانية برصيد 21 نقطة بعد فوزها على جزر فارو بثلاثية نظيفة. واحتلت النروج المركز الثالث مع 17 نقطة بفضل فوزها على متذيلة الترتيب مالطا 2-1، أمام رومانيا الرابعة (14) وجزر فارو (3).

على ملعب "واندا ميتروبوليتانو" في مدريد، افتتحت اسبانيا التسجيل بعد ثماني دقائق من صافرة البداية بعدما تابع فابيان رويز تسديدة "على الطاير" للمدافع داني كارفاخال صدها الحارس سيبريان تاتاروشانو وعادت اليه وحولها إلى الشباك.

وتقدمت "لا روخا" بهدفين بعدما ضاعف جيرارد مورينو برأسية رصيد فريقه (33)، ثم اضاف اللاعب ذاته الهدف الثاني الشخصي له والثالث لفريقه بعد لعبة جماعية بدأها ألفارو موراتا إلى سانتي كازورلا ومنه إلى خوسيه غايا الذي مررها عرضية داخل المنطقة تلقفها جيرارد واسكنها الشباك (43).

واضافت اسبانيا الهدف الرابع بالنيران الصديقة بعدما حول أدريان روس تمريرة لمورينو داخل المنطقة إلى شباك فريقه عن طريق الخطأ (45)، قبل أن يختتم ميكيل أويارزابال المهرجان التهديفي في الدقيقة الاولى من الوقت بدل الضائع.

ملخص مباراة اسبانيا ورومانيا: