فوز ثان تواليا للجزائر في تصفيات امم إفريقيا

اسماء السيد - حققت الجزائر انتصارها الثاني تواليا بالعودة بنقاط المباراة الثلاث من بوتسوانا بالفوز بهدف وحيد سجله يوسف بلايلي مباشرة من ركلة ركنية في الدقيقة 15، ضمن منافسات المجموعة السابعة للتصفيات الإفريقية المؤهلة لأمم إفريقيا المقررة في الكاميرون عام 2021،
واكمل المنتخب البوتسواني المباراة بعشرة لاعبين اعتبارا من الدقيقة 84 اثر طرد غابي غاوغانغوي.
وكان المنتخب الجزائري المتوج باللقب القاري في نسخة مصر الصيف الماضي، استهل مشواره في التصفيات بفوز كاسح على زامبيا بخماسية نظيفة ليتصدر الترتيب بالعلامة الكاملة.
وفي ابرز النتائج الاخرى، تغلبت غانا على مضيفتها ساو تومي وبرنسيب بهدف سجله جوردان ايوو من ركلة جزاء (50).
ملخص المباراة:
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