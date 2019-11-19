أليكس ماركيز ينضم إلى شقيقه مارك مع هوندا في عام 2020









اسماء السيد - انضم الاسباني أليكس ماركيز إلى شقيقه مارك بطل العالم ست مرات في فئة موتو جي بي في بطولة العالم للدراجات النارية، للدفاع عن ألوان فريق هوندا العام المقبل، بحسب ما أعلن الصانع الياباني الإثنين.

وقال فريق هوندا في بيان "سينتقل (أليكس) من الفئة الادنى (موتو2) ليتزامل مع بطل العالم ثماني مرات مارك ماركيز في عام 2020، في بدايات موسمه الاول في الفئة الاولى".

ووقع أليكس (23 عاما) الفائز هذا الموسم بفئة موتو2 بعدما كان احرز لقب موتو 3 عام 2014، عقدا مع هوندا لمدة عام واحد.

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ويحل الشقيق الاصغر لماركيز (26 عاما) بدلا من مواطنه بطل العالم للموتو جي بي ثلاث مرات خورخي لورنزو (32 عاما) الذي كان أعلن اعتزاله بعد نهاية جائزة فالنسيا الكبرى خاتمة جولات الموسم الحالي.

ودافع أليكس عن ألوان فريق "كاليكس" في موتو2 هذا العام، ونجح في الفوز بخمسة سباقات وأحرز اللقب بفارق ثلاث نقاط عن الجنوب إفريقي براد بايندر (كاي تي أم).

أما شقيقه ماركيز الذي أحرز على حلبة فالنسيا فوزه الـ 12 هذا العام، فكان ضمن في وقت سابق لقبه العالمي السادس في الفئة الأولى للدراجات النارية، والثامن في مسيرته بعد تتويجه أيضا بطلا لفئتي 125 سنتم مكعب عام 2010 (أصبحت الآن فئة موتو 3)، وموتو 2 عام 2012.