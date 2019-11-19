شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة المنتخب الأوليمبى ضد جنوب أفريقيا اليوم الثلاثاء 19 / 11 / 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض فى تمام الثامنة مساء اليوم الثلاثاء 19/ 11 / 2019، منتخب مصر الأوليمبي مباراة غاية فى الأهمية ضد منتخب جنوب أفريقيا باستاد القاهرة، ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 تحت 23 سنة ضمن منافسات الدور قبل النهائى والتى تحدد الفريق المتأهل لأوليمبياد طوكيو 2020 للفريق الفائز، بينما ينتظر الخاسر مباراة لتحديد المركزين الثالث والرابع، ليتأهل الفائز فيها للأوليمبياد حيث تنص اللوائح على تأهل 3 منتخبات أفريقية إلى الأوليمبياد.

شهدت الساعات الأخيرة جلسات نفسية من شوقى غريب المدير الفنى للفراعنة مع اللاعبين وطالبهم بضرورة التركيز فى اللقاء والتحذير من سيناريو المنتخب الأول الذى خسر أمام جنوب أفريقيا فى دور الـ16 بهدف فى الدقائق الخمسة الأخيرة خاصة أن المنتخب المنافس يجيد اللعب على العامل النفسي، وهو ما يحذر منه غريب وطالب اللاعبين بضرورة الضغط المبكر وإنهاء المباراة بإحراز أكثر من هدف لإراحتهم والابتعاد عن أي ضغوط بتأخر إحراز الأهداف، كما حذر غريب اللاعبين من الحصول على إنذارات مبكرة تؤثر عليهم أو تهددهم بالطرد المبكر.

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واستقر الجهاز الفني للمنتخب على خوض مباراة جنوب أفريقيا بمعظم العناصر الأساسية التى لعبت مباريات مالي وغانا والكاميرون فى دور المجموعات والتى فاز بها الفراعنة 1 /0 و3 / 2 و2/ 1، ليتصدر الفراعنة المجموعة وسيتم إجراء تغيير وحيد على الخطة وهو الدفع بعمرو الرحمن مجدي فى مركز الجناح الأيمن على حساب صلاح محسن، بعد الأداء المميز لعبد الرحمن مجدي فى المباريات التى لعب بها، ومن المرجح أن يدفع غريب بتشكيل مكون من محمد صبحي فى حراسة المرمى أمامه أحمد أبو الفتوح وأسامة جلال ومحمد عبد السلام وكريم العراقي فى الدفاع وأكرم توفيق وأحمد رمضان بيكهام ورمضان صبحي وعمار حمدي وعبدالرحمن مجدي للوسط ومصطفى محمد مهاجم وحيد.