شكرا لقرائتكم خبر عن طه إسماعيل: العرضيات والدفاع المنظم مفتاح مصر للفوز على جنوب أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم طه إسماعيل، رئيس لجنة التخطيط سابقاً بالنادى الأهلى، عددة نصائح للاعبى المنتخب الأولمبي، قبل مواجهة جنوب أفريقيا مساء اليوم فى نصف نهائى كأس الأمم الافريقية 2019 المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

وطالب طه إسماعيل فى تصريحات لقناة تايم سبورت من لاعبى المنتخب الأولمبى بالاهتمام بالجوانب الدفاعية أمام منتخب جنوب أفريقيا، حتى لا يصاب شباك المنتخب بأى أهداف خاصة فى الدقائق الأولى من المباراة .

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وأضاف طه إسماعيل أنه يجب أن يلعب المنتخب عرضيات كثيرة مستغلاً وجود قناص مثل مصطفى محمد، رغم وجود الدفاع الحديد لمنتخب الأولاد الذى لم يتلق أى هدف منذ انطلاق نهائيات كأس الأمم الافريقية 2019 .

وأشار نجم الأهلى السابق إلى أنه يتوقع فوز المنتخب الأولمبى على جنوب أفريقيا فى قبل نهائى الكان والصعود إلى طوكيو 2020.