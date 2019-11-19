شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يبدأ رحلة علاج عبد الله السعيد من مراكش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ الجهاز الطبى لفريق بيراميدز برئاسة أيمن فريد، مرحلة علاج عبد الله السعيد قائد وسط بيراميدز بعد الإصابة التى تعرض لها بشرخ فى عظمة الفخذ الأيمن خلال تواجدهم في مراكش بدولة المغرب، من أجل تعافى اللاعب فى أسرع وقت وعودته من جديد للملاعب.

وأكد الدكتور أيمن فريد، أن إصابة السعيد عبارة عن شرخ فى عظمة الفخذ الأيمن وهو ما يحتاج لفترة علاج لمدة لا تقل عن 6 أشهر، وبدأت رحلة العلاج من حين اثبتت الاشاعة تعرض اللاعب لتلك الإصابة خلال مشاركته فى التدريبات الجماعية بمعسكر الفريق المقام حاليًا فى المغرب، استعداداً لاستئناف مسابقة الدورى العام 23 نوفمبر الجارى، بعد انتهاء بطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب التى يشارك فيها المنتخب الأولمبى والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

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وغاب السعيد عن معسكر المشاركة مع المنتخب الأول الذى يستعد لمواجهة جزر القمر فى ثانى جولات المجموعة السابعة ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة لكان 2021، بعدما تم استبعاد لاعبى بيراميدز من معسكر المنتخب الوطنى الأول بسبب تأخر انضمامهم للمنتخب، ومن المقرر أن يغيب اللاعب بسبب إصابته عن مواجهات فريقه المقبلة وأولها أمام أسوان فى الجولة السادسة من الدورى المقرر لها يوم 27 من الشهر الجارى، ثم رينجرز النيجيرى فى بطولة الكونفدرالية المقرر لها يوم 1 ديسمبر المقبل.

فى سياق أخر، استقر الفرنسى سبستيان ديسابر المدير الفنى لبيراميدز على الاكتفاء بخوض مباراتين وديتين تحمل طابع القوة والندية خلال معسكر الإعداد المقام فى المغرب، حيث بدأ المعسكر يوم الخميس الماضى، ومن المقرر أن تعود البعثة إلى القاهرة يوم 22 من الشهر الجارى، لا سيما وأن الجهاز الفنى أشاد بالايام الأول من المعسكر لتحقيقها للهدف المطلوب.