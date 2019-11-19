شكرا لقرائتكم خبر عن عدلى القيعى: أعذار البدرى مقبولة ولكن التعادل مع كينيا وجزر القمر "ميصحش" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عدلى القيعى، مسئول لجنة التعاقدات بالنادى الأهلى، أنه يحترم جميع الأعذار التى قالها حسام البدري المدير الفنى للمنتخب الوطنى، عن ظهور الفراعنة بشكل سيئ فى مباراتى كينيا وجزر القمر، مشيرا إلى أن توقف بطولة الدورى وعدم مشاركة اللاعبين لفترة كبيرة مشكلة واضحة فى أداء المنتخب .

وأشار القيعى، فى تصريحات لبرنامج ملك وكتابة على قناة الأهلي، إلى أنه رغم الأعذار والأسباب لأداء المنتخب إلا أنه لا يصح أن يتعادل الفراعنة مع منتخبى كينيا وجزر القمر، نظراً للفرق الكبير فى الإمكانيات بين اللاعبين والتاريخ بين المنتخب الوطنى ومنتخبى كينيا وجزر القمر.

وأضاف القيعى أنه يأمل فى الفترة المقبلة أن يعمل الجهاز الفنى للمنتخب على تصحيح الأخطاء وتداركها حتى يظهر المنتخب بشكل مميز .

وتعادل منتخب مصر مع كينيا 1-1 ومع جزر القمر سلبياً فى أول جولتين بالتصفيات المؤهلة إلى بطولة أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون .