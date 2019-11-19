ميسي ينقذ الأرجنتين ويقودها لتعادل قاتل مع أوروجواي

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ): قاد ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني المنتخب الأرجنتيني لتعادل قاتل أمام منتخب أوروجواي بنتيجة 2 /2 خلال المباراة الودية التي جمعتهما مساء أمس الاثنين في تل ابيب. وجاءت المباراة في إطار تحضيرات المنتخبين للتصفيات المؤهلة لمونديال 2022 في قطر. Advertisements وتقدم منتخب اوروجواي بهدف في الدقيقة 34 عن طريق إدينسون كافاني نجم باريس سان جيرمان الفرنسي. وأدرك سيرخيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي التعادل للمنتخب الأرجنتيني في الدقيقة 63 لكن لويس سواريز عاد وسجل الهدف الثاني لأوروجواي في الدقيقة 69. وفي الوقت بدل الضائع للمباراة خطف ميسي هدف التعادل القاتل للتانجو الأرجنتيني من ضربة جزاء.

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