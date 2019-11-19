ملف الإثنين... المنتخب يفلت بتعادل سلبي أمام جزر القمر.. وجاريدو يتولى تدريب النجم

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

شهد اليوم الإثنين الموافق 18 نوفمبر 2019 العديد من الأحداث الهامة التي نستعرضها في التقرير التالي:

الفيفا يفتح الباب لشراء حقوق بث مباريات تصفيات كأس العالم في أفريقيا

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، فتح الباب أمام الهيئات الراغبة في شراء حقوق وسائل الإعلام للمرحلتين الثانية والثالثة من تصفيات القارة الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.

تدريبات الأهلي.. تأهيل ديانج ومحاضرة فايلر.. وعرضيات الحُراس

واصل النادي الأهلي تدريباته استعداداً لمواجهتي الجونة في الدوري والنجم الساحلي في دوري أبطال إفريقيا تحت قيادة مدربه السويسري رينيه فايلر.

الزمالك يقتنص فوزاً ودياً صعبة على حرس الحدود في لقاء الاهداف الخمسة

حقق نادي الزمالك فوزاً صعباً على فريق حرس الحدود بنتيجة (3-2) في مباراة ودية استعداداً لاستئناف النشاطين المحلي والإفريقي بعد فترة التوقف الدولي.

قبل مواجهة الأهلي.. النجم الساحلي يتعاقد رسميا مع جاريدو

أعلن نادي النجم الساحلي التونسي، مساء اليوم الإثنين، تولي الإسباني خوان كارلوس جاريدو، مهمة تدريب الفريق.

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حسام البدري يكشف 4 أسباب لتعادل مصر أمام جزر القمر

أكد حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر، أن التعادل أمام جزر القمر جاء بسبب الظروف الصعبة التي يعاني منها الفريق خلال الفترة الماضية

وائل جمعة يضع روشتة الكرة في مصر: عودة الجمهور.. والمنتخب الأوليمبي هو الأساس

انتقد وائل جمعة المدافع التاريخي المنتخب المصري والنادي الأهلي السابق، أداء المنتخب أمام جزر القمر، بعد التعادل السلبي دون أهداف ضمن الجولة الثانية من المجموعة السابعة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم 2021 بالكاميرون.

بالفيديو.. المنتخب يعاني ويفلت بتعادل سلبي أمام جزر القمر بتصفيات أفريقيا

أفلت المنتخب الوطني بتعادل سلبي أمام جزر القمر، في الجولة الثانية من المجموعة السابعة بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية الكاميرون 2021، والتي استضافها ملعب مالوزينى بالعاصمة مورونى، ويتسع لحضور 10 آلاف مشجع.

شوقي غريب: أداؤنا يؤهلنا إلى طوكيو.. و"المنتخب الأوليمبي رجالة"

أكد شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي، أنه لم يحقق أي شيء بعد، مشيرًا إلى أنه حقق الهدف الأول وهو تصدر المجموعة والتأهل للدور نصف النهائي.

رمضان صبحي تعليقا على قوة دفاع جنوب إفريقيا: "نحن أيضا أقوى هجوم"

أكد رمضان صبحي، قائد المنتخب الأوليمبي، أن الفريق خاض 3 مباريات بشكل جيد، خلال دور المجموعات، قبل الانتقال للمواجهات الإقصائية.