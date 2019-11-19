18 لاعباً في قائمة المنيا استعدادًا للقاء الإعلاميين بدوري القسم الثاني

أعلن طارق السيد المدير الفني للمنيا 18 لاعبا بقائمة الفريق استعدادًا للقاء الإعلاميين غدا في الجولة الخامسة بدوري القسم الثاني.
وضمت التشكيلة كلا من : محمد حسانين - عبد الكافي رجب -
يذكر ان المنيا في المركز برصيد 4 نقاط ،بينما يحتل الإعلاميين في التاسع بـ 3 نقاط .
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