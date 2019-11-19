18 لاعباً في قائمة المنيا استعدادًا للقاء الإعلاميين بدوري القسم الثاني

أعلن طارق السيد المدير الفني للمنيا 18 لاعبا بقائمة الفريق استعدادًا للقاء الإعلاميين غدا في الجولة الخامسة بدوري القسم الثاني.

وضمت التشكيلة كلا من : محمد حسانين - عبد الكافي رجب - برسوم محروس - محمد آدم - حازم مصطفى - الشوبكشي - أحمد علي كاستيلا - عباس مصطفى - محمد ثروت - محمد شديد - محمد محسن - أحمد عصام - محمد سماره - عبد العزيز الشاعر - وائل علي - علي دياب - عمرو عثمان - بدوي عاشور.

يذكر ان المنيا في المركز برصيد 4 نقاط ،بينما يحتل الإعلاميين في التاسع بـ 3 نقاط . برسوم محروس - محمد آدم - حازم مصطفى - الشوبكشي - أحمد علي كاستيلا - عباس مصطفى - محمد ثروت - محمد شديد - محمد محسن - أحمد عصام - محمد سماره - عبد العزيز الشاعر - وائل علي - علي دياب - عمرو عثمان - بدوي عاشور.يذكر ان المنيا في المركز برصيد 4 نقاط ،بينما يحتل الإعلاميين في التاسع بـ 3 نقاط .

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