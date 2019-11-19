تامر عبد الحميد: رفضت الإنضمام للأهلي موسم 2004

أكد تامر عبد الحميد "دونجا"، لاعب الزمالك الأسبق، ان عدلي القيعي مدير التعاقدات السابق بالأهلي، عقد جلسة معه موسم 2004 من أجل ضمه للأحمر.

وقال دونجا خلال حواره ببرنامج "في الإستاد" الذي يقدمه الإعلامي كريم خطاب عبر إذاعة نجوم اف ام: "جمعتني جلسة بالقيعي موسم 2004 من اجل ضمي،

وطلب مني الانتقال لاحد الاندية الخارجية ثم العودة للنادي الأهلي".

واردف :" رفضت الفكرة من الأساس، لانني زملكاوي و رفضت اللعب في اي نادي اخر بعد رحيلي عن الابيض رغم العروض التي وصلتني".