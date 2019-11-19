وزير الرياضة: المدن الشبابية ستصبح مؤسسات فندقية متميزة

فى إطار الخطة المتكاملة التى تنتهجها حاليا وزارة الشباب والرياضة لتطوير أداء والخدمات المقدمة من خلال المدن الشبابية المنتشرة فى مختلف محافظات الجمهورية .

وأنهت الإدارة المركزية للمدن الشبابية برئاسة الأستاذ أحمد عفيفي استعداداتها الخاصة بالدورة التدريبية لجميع مديري المدن الشبابية والتى ستعقد على مدار يومي الخميس والجمعة المقبلين بالمدينة الشبابية بالإسكندرية وذلك بحضور السعيد ابراهيم المدير التنفيذى للوزارة للحديث حول تطوير وضبط الأداء المالي والإداري للمدن وأشرف صالح رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير للتحاور معهم حول كافة النواحى القانونية واللائحية الخاصة بإدارة المدن الشبابية والاستاذ كمال عامر الاعلامى الكبير للحديث

عن النواحى المتعلقة بالإعلام والتسويق للمدن الشبابية فى مختلف محافظات الجمهورية.من جانبه أكد عفيفى أن خطة التطوير تنطلق من توجيهات وزير الشباب والرياضة بشأن رفع كفاءة وقدرات وإمكانيات جميع العاملين بالمدن وتطوير الخدمات المقدمة لتصبح مؤسسات فندقية متميزة سواء من ناحية البنية التحتية أو العناصر البشرية المدربة والمحترفة بما يسمح بتقديم خدمة فندقية تنافس مختلف الفنادق والمؤسسات الفندقية.وفى سياق متصل قام أشرف صبحى بتكريم محمد عبد العزيز مدير المدينة الشبابية ببورسعيد وذلك عقب ترشيحه واختياره كأفضل مدير متميز للمدن الشبابية خلال هذا الشهر .

ومن المقرر أن يتم اختيار أكثر مدير متميز على مستوى جميع المدن الشبابية شهريا لتكريمه ماليا وادبيا من خلال الوزير.

يأتى ذلك فى ضوء منهجية إدارية علمية أقرها وزير الشباب والرياضة خلال العام الحالى ترتكز على تكريم الموظفين المتميزين فى مختلف الإدارات داخل الوزارة وفى الجهات والمؤسسات التابعة لها والمنتشرة فى مختلف محافظات الجمهورية وذلك بغرض تشجيعهم على استمرار التميز وتحفيز أقرانهم على بذل الجهد لتحقيق مستويات أداء متميزة فى مختلف قطاعات الوزارة والجهات التابعة لها.

ومن المقرر أن يلتقى عفيفى مع جميع مديري المدن الشبابية فى ختام الدورة التدريبية فى جلسه منفردة لتعريفهم بنواحى التقييم ومتابعة الأداء وكيفية اختيار المدير المتميز والذى سيتم تكريمه شهريا من خلال وزير الشباب والرياضة.

