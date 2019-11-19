الجهاز الطبي للشرقية يكشف عن حجم إصابة فرج كمال

كشف الجهاز الطبي بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الشرقية، بقيادة الدكتور محمد أشرف، عن حجم الإصابة التي تعرض لها لاعب خط وسط الفريق فرج كمال.

حيث أكد الدكتور محمد أشرف، أن الأشعة التي أجراها فرج كمال لاعب الفريق، مساء اليوم،

أثبتت إصابته بجزع في الرباط الداخلي للركبة ورشح في الركبة.

وأضاف طبيب الفريق الشرقاوي، أن إصابة كمال ستبعده عن الملاعب لمدة أسبوعين، مشيراً أن اللاعب لن يتمكن من اللحاق بمباراة الألومنيوم في

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كأس مصر، والمقرر إقامتها يوم الجمعة المقبلة.

وأوضح الدكتور محمد أشرف، أنه تم وضع برنامج علاجي وتأهيلي للاعب، مؤكداً أنه سيبذل قصارى جهده حتى يتمكن اللاعب من العودة سريعاً للتدريبات الجماعية للفريق.

وكان فرج كمال قد تعرض لكدمة قوية في الرباط الداخلي للركبة، في اللحظات الأخيرة من مباراة الفريق الماضية مع سرس الليان.