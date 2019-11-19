أهداف حفلة إيطاليا على آرمينيا في ختام تصفيات يورو 2020

أتم المنتخب الإيطالي تأهله إلى نهائيات يورو 2020 بالعلامة الكاملة دون أي تعادل أو خسارة، بعد أن فاز مساء اليوم الاثنين 18-11-2019 على ضيفه “آرمينيا” في الجولة العاشرة بنتيجة تاريخية قوامها 9 أهداف مقابل هدف يتيم، ليرفع رصيده لـ 30 نقطة كاملة، في واقعة نادرة الحدوث في تاريخ إيطاليا.

افتتح مهرجان الأهداف مهاجم نادي لاتسيو وهداف السيري آ “إيموبيلي” في الدقيقة الثامنة، وأضاف جاره في روما “نيكولو زانيولو” الهدف الثاني بعد دقيقة واحدة، وبعد 20 دقيقة أضاف نجم الإنتر “باريلا” الهدف الثالث، وعزز إيموبيلي تقدم الأتزوري بالهدف الرابع في الدقيقة 33 من صناعة زانيولو.

في الشوط الثاني سجل زانيولو هدفه الثاني من صناعة جورجينيو في الدقيقة 64، ليرفع الحصيلة لخمسة أهداف نظيفة، وفي غضون عشر دقائق من الدقيقة 72 حتى 81 استطاعت إيطاليا تسجيل 4 أهداف جديدة بواسطة رومانيولي وجورجينيو وأورسوليني وكييزا في الدقائق 72 و75 و78 و81.

وسجل لاعب نادي هوبرو الدنماركي “إيدجار بابايان” هدف حفظ ماء وجه آرمينيا في الدقيقة 79 من تصويبة قوية من حوالي 23 ياردة ذهبت في المقص الأيمن لمرمى الحارس سيريجو.

وجمعت إيطاليا تحت قيادة المدرب الجديد روبرتو مانشيني 30 نقطة في هذه التصفيات، ليحقق الأزرق ما لم يستطع أي منتخب آخر تحقيقه.

واحتلت فنلندا المركز الثاني في نفس مجموعة إيطاليا (العاشرة) برصيد 18 نقطة بفارق 12 نقطة عن إيطاليا، بينما احتلت اليونان المركز الثالث برصيد 14 نقطة، وجمعت آرمينيا 10 نقاط فقط لحتل المركز الخامس في المجموعة بفارق 3 نقاط عن البوسنة والهرسك الرابعة، بينما تذيلت ليخشنشتاين المجموعة بنقطتين فقط!.

شاهد أهداف حفلة ايطاليا على آرمينيا

الهدف الأول لمنتخب ايطاليا في الدقيقة 8 “إيموبيلي”

الهدف الثاني لمنتخب ايطاليا في الدقيقة 9 “زانيولو”

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الهدف الثالث لمنتخب ايطاليا في الدقيقة 29 “باريلا”

الهدف الرابع لمنتخب ايطاليا في الدقيقة 33 “إيموبيلي”

الهدف الخامس لمنتخب ايطاليا في الدقيقة 64 “زانيولو”

الهدف السادس لمنتخب ايطاليا في الدقيقة 72 “رومانيولي”

الهدف السابع لمنتخب ايطاليا في الدقيقة 75 “جورجينيو”

الهدف الثامن لمنتخب ايطاليا في الدقيقة 78 “أورسوليني”

هدف آرمينيا الأول في الدقيقة 79 “بابايان”

هدف منتخب ايطاليا التاسع في الدقيقة 81 “فيديريكو كييزا”